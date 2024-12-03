Manisa'da akıllı saat hırsızlığı kamerada

MANİSA'damüşteri olarak geldiği iş yerinden akıllı saat çalan şüpheli ile çalışanları oyalayan 2 arkadaşı, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki teknolojik aksesuarlar satan bir iş yerinde meydana geldi. Müşteri gibi iş yerine gelen 3 şüpheliden 2'si çalışanları oyalarken, diğer kişi vitrindeki akıllı saati incelemeye başladı. Ardından şüpheli, 1250 TL'lik akıllı saati cebine koydu ve mağaza içinde bir tur daha attı, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte uzaklaştı. Ertesi gün saatin yerinde olmadığını fark eden mağaza çalışanları, güvenlik kamerası kamera kayıtlarını inceleledi. Hırsızlık anları kameraya yansırken, iş yeri sahibi Yunus Cücen, görüntülerle birlikte polis merkezine şikayette bulundu.