Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK sahasında çıkış arıyor

        1'inci Lig'de üst üste Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını kaybedip düşme hattına giren Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK sahasında çıkış arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de üst üste Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını kaybedip düşme hattına giren Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlenirken, karşılaşmayı kadın ve 18 yaş altı taraftarların ücretsiz izleyeceği açıklandı. Ligde 14 maçta 17 puanla zor günler geçiren Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi mesaisinde Çorluspor 1947'ye deplasmanda 4-2 yenilerek elenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Turgutlu'nun stat açılışına rakip engeli
        Turgutlu'nun stat açılışına rakip engeli
        Manisa Basket deplasmanda galibiyet peşinde
        Manisa Basket deplasmanda galibiyet peşinde
        Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Manisa'da kış mevsiminde üzüm hasadı
        Manisa'da kış mevsiminde üzüm hasadı
        81 İlde 81 Orman Projesi, Manisa ile devam ediyor
        81 İlde 81 Orman Projesi, Manisa ile devam ediyor
        Manisa'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
        Manisa'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı