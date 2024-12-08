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        Manisa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi

        1'inci Lig'de evinde Çorum Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilip son 3 maçını kaybeden ve düşme hattından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik sirektör Çağdaş Çavuş ile yollar resmen ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:10
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        Manisa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi
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        1'inci Lig'de evinde Çorum Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilip son 3 maçını kaybeden ve düşme hattından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik sirektör Çağdaş Çavuş ile yollar resmen ayrıldı. Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar ayrılığı duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında dümene geçen 41 yaşındaki teknik adam, 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Çavuş yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 17 puan topladı. Ateş hattına giren Manisa temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 3'üncü Lig ekibi Çorluspor 1947'ye 4-2 yenilerek elenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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