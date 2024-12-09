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        Manisa Basket'ten pivot transferi

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Manisa Basket yabancı kadrosunu pivot Jo Lual-Acuil Jr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:58
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        Manisa Basket'ten pivot transferi
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Manisa Basket yabancı kadrosunu pivot Jo Lual-Acuil Jr. ile takviye etti. Güney Sudan asıllı Avustralyalı olan 30 yaşında, 2.11 boyundaki Jo Lual-Acuil, kariyerinin büyük bir bölümünde Melbourne United forması giydi. Lual-Acuil, Güney Sudan Milli Takım kadrosunda da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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