Manisa Basket'ten pivot transferi

BASKETBOL Süper Ligi'nde 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Manisa Basket yabancı kadrosunu pivot Jo Lual-Acuil Jr. ile takviye etti. Güney Sudan asıllı Avustralyalı olan 30 yaşında, 2.11 boyundaki Jo Lual-Acuil, kariyerinin büyük bir bölümünde Melbourne United forması giydi. Lual-Acuil, Güney Sudan Milli Takım kadrosunda da yer aldı.

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