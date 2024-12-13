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        Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada (2)

        KAMERAGÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI SONRASI GÖZALTINA ALINDIManisa'da, taksisine bindiği Hakan Paktan'ı (49) bıçakla gasbetmeye çalışan ve yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emirhan Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:51
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        Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada (2)
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        KAMERAGÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

        Manisa'da, taksisine bindiği Hakan Paktan’ı (49) bıçakla gasbetmeye çalışan ve yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emirhan Ü. (18) hakkında, ortaya çıkan araç kamerası görüntüleri sonrası gözaltı kararı verildi. Emirhan Ü., bunun üzerine gözaltına alındı. Konuya ilişkin ise Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "29/11/2024 günü saat: 00:00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.’ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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