Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada (2)

KAMERAGÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Manisa'da, taksisine bindiği Hakan Paktan’ı (49) bıçakla gasbetmeye çalışan ve yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emirhan Ü. (18) hakkında, ortaya çıkan araç kamerası görüntüleri sonrası gözaltı kararı verildi. Emirhan Ü., bunun üzerine gözaltına alındı. Konuya ilişkin ise Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: