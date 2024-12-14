Somaspor, Başkent'te terleyecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la oynayacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la oynayacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Adnan Kendiriciler düdük çalacak.
Somaspor'da sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen Yiğit Utku, başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Erman Güraçar, Ankara'da kazanıp Play-Off yolunda umut tazelemek istediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.