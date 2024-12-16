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        Manisa Basket düze çıktı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'i evinde 80-75 yenmeyi başaran Manisa Basket derin bir nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:28
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        Manisa Basket düze çıktı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'i evinde 80-75 yenmeyi başaran Manisa Basket derin bir nefes aldı. Litvanyalı Antrenör Kazys Maksvytis yönetiminde ligde bu sezon ikinci kez kazanan Manisa temsilcisi düşme hattından sıyrıldı. Manisa Basket, Merkezefendi'yi de galibiyet sayısında yakaladı. Manisa'nın potadaki temsilcisi daha önce üst tura yükselmeyi garantilediği Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında çarşamba günü iddiasız kalan Sırbistan ekibi FMP'yi ağırlayıp, Play-In'e saha avantajıyla girmeye çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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