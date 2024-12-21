Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 2-1

60'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaan ceza sahasının soluna doğru topu havalandırdı. Savunmadan gelen Hodzic, kafayla topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekip kendisine geri geldi. Topu kontrol eden Hodzic, sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu sol köşeden filelere yolladı: 2-0.

19'uncu dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği hücumda topla birlikte ilerleyen Diallo, kale sahasının önüne koşu yapan Wriedt’i düşündü. Savunmada Miraç yerden gelen topa kayarak hamle yapmak isterken ters dokunuş yapınca meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda topu taşıyan Cuma, penaltı noktasının solunda olan Kayode'yi topla buluşturdu. Kontrolü sağlayan Kayode, penaltı noktası üzerine koşu yapan Malle'yi gördü. Malle'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Alperen üzerine gelen topu çelmeyi başardı.

1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı ilk yarının son hafta maçında Manisa Futbol Kulübü evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Manisa ekibi 23 puana ulaşıp maç fazlasıyla düşme hattından kurtulurken, 21 puanda kalan Şanlıurfaspor düşme hattına girdi.

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