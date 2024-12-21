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        Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 2-1

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk AvdaşMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:10
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        Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 2-1
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf (Dk. 90+2 Birkan), Hodzic, Bartu, Kaan, Cissokho, Oğuz, Diallo (Dk. 74 Efe), Ramirez (Dk. 74 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Kiprit, Wriedt (Dk. 69 Osuji)

        ŞANLIURFASPOR: Tokotaev - Muhammed, Miraç, Mboula, Hasan (Dk. 69 Ahmet), Burak, Forsell (Dk. 61 Hakan), Cuma (Dk. 46 Begiç), Mehmet Coşkun (Dk. 61 Nafican), Malle, Kayode

        GOLLER: Dk. 19 (Kendi kalesine) Miraç, Dk. 60 Hodzic (Manisa FK), Dk. 78 (K.k) Kaan Kanak (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Kaan Kanak (Manisa FK) Mboula, Muhammed, Burak (Şanlıurfaspor)

        1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı ilk yarının son hafta maçında Manisa Futbol Kulübü evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Manisa ekibi 23 puana ulaşıp maç fazlasıyla düşme hattından kurtulurken, 21 puanda kalan Şanlıurfaspor düşme hattına girdi.

        11'inci dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda topu taşıyan Cuma, penaltı noktasının solunda olan Kayode'yi topla buluşturdu. Kontrolü sağlayan Kayode, penaltı noktası üzerine koşu yapan Malle'yi gördü. Malle'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Alperen üzerine gelen topu çelmeyi başardı.

        19'uncu dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği hücumda topla birlikte ilerleyen Diallo, kale sahasının önüne koşu yapan Wriedt’i düşündü. Savunmada Miraç yerden gelen topa kayarak hamle yapmak isterken ters dokunuş yapınca meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

        60'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaan ceza sahasının soluna doğru topu havalandırdı. Savunmadan gelen Hodzic, kafayla topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekip kendisine geri geldi. Topu kontrol eden Hodzic, sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu sol köşeden filelere yolladı: 2-0.

        78'inci dakikada Malle'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Miraç'ın topu kafasıyla kaleye doğru yönlendirdi. Savunmada Yusuf'un uzaklaştırmak istediği top Kaan Kanak'a çarparak ağlara gitti: 2-1.

        90+4'üncü dakikada Şanlıurfaspor atağında Malle kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci Alperen topu kornere çeldi. Manisa FK maçı 2-1 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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