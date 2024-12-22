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        Manisa FK'ya bahar geldi

        1'inciLig'de aldığı üst üste 3 yenilgiyle düşme hattına yerleştikten sonra önce Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, dün de evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü derin bir nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:35
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        Manisa FK'ya bahar geldi
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        1'inciLig'de aldığı üst üste 3 yenilgiyle düşme hattına yerleştikten sonra önce Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, dün de evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü derin bir nefes aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağladıktan sonra yönetimi değişip başkanlığı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen kulüp, ligde de bu süreçte çok kritik iki galibiyetle düşme hattından sıyrıldı. Manisa FK, üst sıralar için de umutlandı.

        Ligin ilk devresini 23 puanla tamamlayan Manisa FK'da takıma yıllar sonra dönecek Teknik Direktör Hakan Şapçı da resmi sözleşme imzalayarak göreve başlayacak. Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'dan ayrılarak 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın dümenine geçen Hakan Şapçı, siyah-beyazlıları daha önce amatörden ilk kez profesyonel kategoriye taşıyan teknik adam olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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