Manisa'da gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Olay, saat 18.00 sıralarında Tevfikiye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında meydana geldi. Üç katlı mağazanın bodrum katında bulunan terzihane kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bodrum katın yan duvarlarını kırarak su ve köpük sıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, üst katta mahsur kalan 2 kadın çalışan ise merdiven yardımıyla pencereden tahliye edilerek kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, mağazada hasar meydana geldi.

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