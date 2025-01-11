Manisa FK'da Arda gitti
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki santrfor Arda Çolak'ın aynı ligde mücadele eden Iğdır FK'ya transfer olduğunu açıkladı.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki santrfor Arda Çolak'ın aynı ligde mücadele eden Iğdır FK'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Çolak'ın transferi konusunda Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Arda Çolak'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Manisaspor'da futbola başlayan Arda, 2022'de Manisa FK'da profesyonel oldu. Genç golcü geçen sezon kiralık olarak Somaspor'da oynadı. 2'nci Lig'de 30 maçta 7 gol atan Arda, bu sezon kendi kulübünde forma şansı bulamadı.
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