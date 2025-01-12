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        Manisa FK seriyi sürdürecek

        1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:25
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        Manisa FK seriyi sürdürecek
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        1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü ise 39 TL olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada kadın ve 18 yaş altı taraftarların müsabakayı ücretsiz olarak izleyebileceği belirtildi. Teknik direktör Hakan Şapçı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Play-Off hattının 1 puan gerisindeyiz. Her maç bizim adımıza çok kritik. 3'te 3 yaparak bu maça çıkacağız. Takımızın morali ve özgüveni yerinde" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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