Manisa FK'dan acı fren

1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, sert fren yaptı. Siyah-beyazlılar 19'uncu hafta mücadelesinde evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilerek büyük şok yaşadı. Maçın ilk 22 dakikasında kalesinde 3 gol birden gören Manisa FK, karşılaşmayı çeviremedi. Bu sonuçla 26 puanda kalan Ege temsilcisi 14'üncü sıraya geriledi.

İlginç bir tabloyla karşı karşıya gelen Manisa FK'nın düşme hattı ile 3, Play-Off potasıyla ise arasında sadece 2 puan fark bulunuyor. Takımının başında ilk yenilgisini alan Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Yediğimiz üst üte gollerin ardından oyunda kalamadık. Çok erken dakikalarda aleyhimizde kötü sonuç elde ettik" dedi. Manisa FK bu hafta sonu yine evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.