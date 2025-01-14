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        Akhisar'da iki işçi servisi çarpıştı; 35 yaralı

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin kavşakta çarpıştığı kazada, 35 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:22 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:25
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        Akhisar'da iki işçi servisi çarpıştı; 35 yaralı
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin kavşakta çarpıştığı kazada, 35 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi ile 45 J 4497 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 35 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 45 J 4497 plakalı işçi servisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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