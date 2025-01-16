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        Manisa FK'ya Arslanagic geliyor

        1'İNCİ Lig'de ikinci yarıda ilk hedefini Play-Off olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü transfere yöneldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:59
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        Manisa FK'ya Arslanagic geliyor
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        1’İNCİ Lig'de ikinci yarıda ilk hedefini Play-Off olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü transfere yöneldi. Siyah-beyazlıların Türkiye'de daha önce Süper Lig ve 1'inci Lig'de 2 sezon Göztepe formasını giyen 31 yaşındaki stoper Dino Arslanagic ile anlaştığı öğrenildi. Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra Arabistan'da Al Ryiadh ve son olarak Avustralya'da Macrthur'da oynadı. Manisa FK, üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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