Manisa FK'ya Arslanagic geliyor

1’İNCİ Lig'de ikinci yarıda ilk hedefini Play-Off olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü transfere yöneldi. Siyah-beyazlıların Türkiye'de daha önce Süper Lig ve 1'inci Lig'de 2 sezon Göztepe formasını giyen 31 yaşındaki stoper Dino Arslanagic ile anlaştığı öğrenildi. Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra Arabistan'da Al Ryiadh ve son olarak Avustralya'da Macrthur'da oynadı. Manisa FK, üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olmuştu.