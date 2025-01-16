Manisa FK'ya Arslanagic geliyor
1'İNCİ Lig'de ikinci yarıda ilk hedefini Play-Off olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü transfere yöneldi.
1’İNCİ Lig'de ikinci yarıda ilk hedefini Play-Off olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü transfere yöneldi. Siyah-beyazlıların Türkiye'de daha önce Süper Lig ve 1'inci Lig'de 2 sezon Göztepe formasını giyen 31 yaşındaki stoper Dino Arslanagic ile anlaştığı öğrenildi. Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra Arabistan'da Al Ryiadh ve son olarak Avustralya'da Macrthur'da oynadı. Manisa FK, üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olmuştu.
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