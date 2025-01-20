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        Su dolu çukurda ölen kuzenlerden Yusuf'un ailesi, 15 sene önce de evlat acısı yaşamış (2)

        KUZENLERSON YOLCULUKLARINA UĞURLANDIManisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukura düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışırken boğulan kuzeni Kadir Kaya'nın (15) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Caberburhan Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi, helallik alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:35
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        Su dolu çukurda ölen kuzenlerden Yusuf'un ailesi, 15 sene önce de evlat acısı yaşamış (2)
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        KUZENLERSON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

        Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukura düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışırken boğulan kuzeni Kadir Kaya'nın (15) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Caberburhan Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi, helallik alındı. Caberburhan Ortaokulu 7'nci Sınıf Öğrencisi Yusuf Eyüp Kaya ile Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu Sınıf Öğrencisi Kadir Kaya için Caberburhan Mahallesi Meydanı'nda ikindide cenaze namazı kılındı. Cenazeye Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, kuzenlerin aileleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

        TORUNLARININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

        Hanifi Kaya, cenazede torunlarının tabutu başına koyduğu taburede oturup, bir an olsun ayrılmadı. Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek'in kıldırdığı namazın ardından kuzenlerin cenazeleri, Caberburhan Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp yan yana toprağa verildi.

        İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

        Bu arada, olaya ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi Mustafa Halit Çakır (69) ile işletme sorumlusu Sadık Ü. (62) jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çakır tutuklandı, Sadık Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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