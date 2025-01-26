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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavga olayının şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:00
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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
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        MANİSA’nın Kula ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavga olayının şüphelisi tutuklandı.

        Olay, önceki gece Kula ilçesi Seyitali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Enis Muhammet Başaran (28) ve O.Ç. (28) bıçakla yaralandı. Kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi’ne giden yaralılardan Enis Muhammet Başaran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı O.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayının şüphelisi R.K. (24) ise Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan R.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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