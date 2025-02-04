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        Manisa FK'da kaleci Orhan Kurşun Edirnespor'a gitti

        1'inciLig'de 30 puanla 15'inci sırada yer alan Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:59
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        Manisa FK'da kaleci Orhan Kurşun Edirnespor'a gitti
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        1'inciLig'de 30 puanla 15'inci sırada yer alan Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar kalecisi Orhan Kurşun'la yollarını ayırdı. Bu sezon Manisa FK ile 1 lig maçına çıkan genç eldiven 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Edirnespor'la resmen anlaştı. Manisa FK ise transferi resmen duyurup, "Futbolcumuz Orhan Kurşun’un geçici transferi konusunda Edirnespor ile anlaşma sağlanmıştır. Orhan Kurşun’a sezonun kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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