Taksiciyi bıçakla gasbetmeye çalışan sanık: Arkadaşım kahveme uyuşturucu madde atmış

MANİSA'da taksisine bindiği Hakan Paktan'ı (49) bıçakla gasbetmeye çalışan ve tutuklanan Emirhan Ünlüer (18), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ünlüer mahkemedeki ifadesinde, 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını, olay günü ise bir kafede otururken arkadaşının kendisinden habersiz kahvesine uyuşturucu madde attığını ileri sürerek, "Olay gününü hiç hatırlamıyorum. Zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi.

Olay, 29 Kasım'da saat 00.00'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ünlüer, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı araca bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ünlüer'e ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ünlüer, pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ünlüer, belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan Paktan, bir süre takside Ünlüer ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ünlüer ise olay yerinden kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ünlüer, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ünlüer hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ünlüer'i yeniden gözaltına aldı. Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ünlüer hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ünlüer, bugün Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ünlüer ifadesinde, 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını, olay günü ise bir arkadaşıyla otururken arkadaşının kendisinden habersiz kahvesine uyuşturucu madde attığını ileri sürdü. Ünlüer, "14 yaşında uyuşturucuya başladım ve daha önce uyuşturucu tedavisi gördüm. Sabıkam dahi yok. Hiçbir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. Zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi.