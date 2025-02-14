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        Manisa'da otomobilde kokainle yakalanan 3 kişiye gözaltı

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takiple durdurduğu otomobilde 82 gram kokain ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:45
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        Manisa'da otomobilde kokainle yakalanan 3 kişiye gözaltı
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takiple durdurduğu otomobilde 82 gram kokain ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan otomobille Salihli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 23.00 sıralarında durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düşüp, otomobili İzmir-Ankara Karayolu Salihli girişinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerindeki aramada toplam 82 gram kokain ele geçirildi. Hasan K. (25), Bora Can G. (25) ve Saffet Ş. (30), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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