Manisa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan otomobilde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Otomobildeki A.O. (31), B.T. (34) ve M.S. (28), gözaltına alındı. Olay ile bağlantıları tespit edilen S.U. (40) ve S.E. (37) de yakalandı. Otomobilde, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 18 gram kimyasal uyuşturucu, 8 sentetik hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, kasatura, döner bıçağı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.