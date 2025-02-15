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        Manisa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan otomobilde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:10
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        Manisa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan otomobilde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Otomobildeki A.O. (31), B.T. (34) ve M.S. (28), gözaltına alındı. Olay ile bağlantıları tespit edilen S.U. (40) ve S.E. (37) de yakalandı. Otomobilde, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 18 gram kimyasal uyuşturucu, 8 sentetik hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, kasatura, döner bıçağı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 500 TL ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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