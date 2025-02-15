Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrimi yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Ve o gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimde birinci yaptığımız gibi ilk genel seçimde birinci olacak; Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş'ı ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, Ahmetli ilçesinde her iki kişiden birini oyunu aldıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız da Türkiye'deki bütün büyükşehirler içinde ilk üçe girmiş, üçüncü sırada yer almış. Çok önemli bir başarı elde etti. Şimdi de memnuniyette Türkiye'de üçüncü ve artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel daha sonra CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililere seslenen Özel, "31 Mart seçimlerinden sonra 414 belediye başkanımız haklı olarak ziyaret bekliyor. Manisa'da da halen daha gidemediğimiz birçok belediyemiz var. Zira 2014 seçimlerinde Büyükşehir Yasası çıktığında büyükşehirle birlikte 18 belediyenin hiçbirini alamamıştık. O günden bugüne, birine de liste yetişmediği için giremedik. 18 belediyeden 17'sine aday gösterebildik. 15'ini kazandık. Ahmetli'yi 2004'te son kez CHP kazanmıştı. 20 yıllık hasreti bitirdik" diye konuştu.

'PATRON MİLLETTİR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bizim rekabet ettiğimiz siyasi partilerin liderleriydi ama bir tanesi barajlar kralı, bir tanesi milli motorun mucidi. Bizimki Kıbrıs Fatihi Ecevit ama hep beraber bu ülke için yarışıldı, çalışıldı. Sandık kutsal. Kim derse o olacak. Ahmetli'ye 16 yıl AK Parti'nin seçtiği belediye başkanlarının katıldığı törenlere geldim. Arkasında milletvekili olarak sıramı bekledim. Manisa'yı AK Parti yönetti, saygı gösterdik. MHP yönetti saygı gösterdik. Patron millettir. Oyu kime veriyorsa, orayı o yönetir. Bu iktidar da öyle geldi. Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Buradan suç çıkardılar, dört ay hapis yatırdılar. Seçilmişin görevinden alınmasına, ceza verilmesine karşı çıktık. Seçimlere sokmadılar. Erdoğan genel başkandı ama başbakan değildi. Deniz Bey, 'Anayasa'yı birlikte değiştirelim, yasağını kaldıralım, partisinin başındaysa hükümetin de başı olsun' dedi. Siirt'teki bizim de onların da milletvekili istifa ettirildi. 90 gün sonra seçim yapıldı. Milletvekili olup başbakan oldu. Bunları unutmasın."