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        Manisa FK nefes aldı

        1'İNCİLig'in 25'inci haftasında sonuncu Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:30
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        Manisa FK nefes aldı
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        1'İNCİLig'in 25'inci haftasında sonuncu Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, nefes aldı. Bu maça kadar puan kayıpları yaşayıp düşme hattına çok yaklaşan siyah-beyazlılar, gol şov yaptığı karşılaşmada moral buldu. 33 puana yükselen Manisa FK şimdilik düşme potasından uzaklaşabildi.

        Teknik direktör Hakan Şapçı kazanmaları gereken bir maçı kayıpsız geçtiklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Yeni Malatyaspor gencecik çocuklarla sahada büyük bir mücadele veriyor, kendilerini kutluyorum. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Son iki karşılaşmada yaşadığımız mağlubiyetler takımı demoralize etmişti. Şimdi önümüzdeki Boluspor maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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