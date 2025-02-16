Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

        2'NCİLig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır kazanamayan Somaspor evinde düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
        ABONE OL

        2'NCİLig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır kazanamayan Somaspor evinde düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı. Maça hızlı başlayan konuk takım 6'ncı dakikada Gökcan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Üstünlüğünü koruyan Mersin temsilcisi Soma'dan galibiyetle ayrılıp kurtuluş mücadelesinde umut tazeledi. Bu sonucun ardından Somaspor 26 puanda kalırken, Yeni Mersin İdmanyurdu 12 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi açılışında günd...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi açılışında günd...
        Manisa FK nefes aldı
        Manisa FK nefes aldı
        Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü
        Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü
        Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak (2)
        Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak (2)
        CHP Genel Başkanı Özel'den Salihli'de belediye ve partisinin ilçe başkanlığ...
        CHP Genel Başkanı Özel'den Salihli'de belediye ve partisinin ilçe başkanlığ...
        Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak
        Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak