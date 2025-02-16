Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
2'NCİLig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır kazanamayan Somaspor evinde düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı.
2'NCİLig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır kazanamayan Somaspor evinde düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı. Maça hızlı başlayan konuk takım 6'ncı dakikada Gökcan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Üstünlüğünü koruyan Mersin temsilcisi Soma'dan galibiyetle ayrılıp kurtuluş mücadelesinde umut tazeledi. Bu sonucun ardından Somaspor 26 puanda kalırken, Yeni Mersin İdmanyurdu 12 puana yükseldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.