Boşanma aşamasındaki Selda'yı öldüren sanık, kızına, 'İçeride sen bana bakarsın' demiş

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki Selda Eller'i (40) bez parçasıyla boğup öldüren Gökhan Eller'in (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın tanığı olan kızları Rabia Nur Eller (21), olay sabahı, televizyonda, kadın cinayetini konu alan bir programı izleyen babasının kendisine, "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın" dediğini söyledi.

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken, geçen yıl 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, şiddet gördüğünü belirterek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar, polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken, iddiaya göre, Selda Eller eşini arayıp, eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Selda Eller'i eline geçirdiği bez parçasıyla boğdu. Polis merkezine giden ve eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim olan Gökhan Eller, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, geçen 24 Eylül'de tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Gökhan Eller hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya, Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz (67), annesi Zehra Can Şahin (62), ağabeyi Kemal Durmaz (42), kızı Rabia Nur Eller (21) ve ailenin avukatı Mehmet Arslan katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Nur Eller (21), cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonla kendisini aramasıyla öğrendiğini, sonra babasının kendisini arayıp, 'Anneni öldürdüm, karakola teslim oluyorum' dediğini anlattı. Eller, anne babasının sürekli tartışıp kavga ettiğini, bu nedenle ikinci kez boşanma kararı aldıklarını anlattı. Eller, olay sabahı da evden çıkmaya hazırlanırken, salondaki televizyonda kadın cinayetini konu alan gündüz kuşağı programını izleyen babasının, kendisine "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın" dediğini söyledi.