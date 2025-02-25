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        Manisa'da kupa Zeyrek'e armağan

        MANİSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:35
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        Manisa'da kupa Zeyrek'e armağan
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        MANİSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon ekip, zaferin ardından kupayla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi'ni ilk sırada tamamlayarak final müsabakalarını oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çeyrek final ve yarı final gruplarını ilk sırada tamamlayan voleybolcular, final grubunda ikinci oldu. Kadınlar 1'inci Ligi'ne çıkmaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, kupayla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Emre Hasgör, Asbaşkan Ersin Öztaş, Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin, yönetim kurulu üyeleri Nabi Başbay, Atınç Aksoy ve Alper Ayan, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Başantrenör Caner Doğançay, teknik ekip ile sporcular, Başkan Ferdi Zeyrek'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

        Yaklaşık 7-8 ay önce bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Kupayla geleceğiz diye söz vermiştiniz. Bugün kupayla geldiniz. Antrenörümüz, yöneticilerimiz ve sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir alışkanlık var, sözünü tutmak gibi. Ben de göreve geldiğimden bu yana ne söz verdiysem onları tutmaya çalışıyorum, bunun için de çok yoğun çalışıyorum. Sizlere de sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ederim" dedi. Kupanın çok anlamlı olduğunu, herkesin emeği, gayreti ve çabası olduğunu kaydeden Zeyrek, "Yüzlerinizdeki aile birliğini bugün yine görüyorum. Sizden bir söz daha almak istiyorum. Seneye de aynı kupadan bekliyoruz. Bunun için ben elimden geleni yapacağım. Hem sizlerin kişisel ve sportif gelişimi hem de şehrimizin bu anlamda temsil edilmesi ve böyle kupalarla taçlandırılması bizler için çok önemli" diye konuştu.

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