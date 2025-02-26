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        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere MİT ve jandarmadan operasyon

        MANİSA İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 5 kişi İzmir'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 00:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:15
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        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere MİT ve jandarmadan operasyon
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        MANİSA İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 5 kişi İzmir'de yakalandı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve sahte belge ele geçirildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT tarafından kendilerini çeşitli kamu görevlisi kimlikleriyle tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kendilerini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi, istihbarat görevlisi gibi tanıtıp, vatandaşlardan, resmi işlerde yardımcı olacakları vaadiyle para talep ettiği belirlendi.

        Operasyon, bugün İzmir'deki 5 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla yapıldı. ‘Haydar Reis’ olarak tanınan A.S.Ö. ve 4 şüpheli, yapılan baskınlar sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 336 belge ve not kağıdı, 49 not defteri, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve sahte kamu personeli kimliği gibi dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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