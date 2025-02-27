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        Manisa FK Başkent deplasmanında

        1'inciLig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü yarın 27'nci haftanın açılışında Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:28
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        Manisa FK Başkent deplasmanında
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        1'inciLig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü yarın 27'nci haftanın açılışında Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Manisa FK takımında süresiz kadro dışı kalan sol bek Kaan Kanak ile forvet Moryke Fofana maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hakan Şapçı, Gençlerbirliği'nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Kritik bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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