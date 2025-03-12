Manisa Basket - Rytas Vilnius: 98-75

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu’nda dördüncü hafta maçında Manisa Basket evinde Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius’u 98-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 28-18, ilk yarısı 49-43, üçüncü periyodu 72-59 sonuçlandı. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 25 sayıyla White Jr oldu. Grupta üst üste 3 yenilginin ardından galibiyetle tanışan temsilcimiz çeyrek final iddiasını sürdürdü.

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