Manisa Basket - Rytas Vilnius: 98-75
SALON:Muradiye HAKEMLER: Michal Proc (Polonya) Ventsislav Velikov (Bulgaristan) Petar Pesic (Sırbistan) MANİSA BASKET: Chiozza 14, Besson 22, Thomas 9, White Jr 25, Yunus, Mehmet, Acuil 20, Apaydin 6, Cengizhan 2, Mustafa RYTAS VILNIUS: Flagg 10, Cartwright 2, Radzevicius 8, Enoch 4, Paliukenas 3, Graves 12, Pleikys, Cole 17, Masiulis 7, Sargiunas 12 1'İNCİ PERİYOT: 28-18 1'İNCİ PERİYOT: 28-18DEVRE: 49-433'ÜNCÜ PERİYOT: 72-595 FAUL: Paliukenas (34.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Michal Proc (Polonya) Ventsislav Velikov (Bulgaristan) Petar Pesic (Sırbistan)
MANİSA BASKET: Chiozza 14, Besson 22, Thomas 9, White Jr 25, Yunus, Mehmet, Acuil 20, Apaydin 6, Cengizhan 2, Mustafa
RYTAS VILNIUS: Flagg 10, Cartwright 2, Radzevicius 8, Enoch 4, Paliukenas 3, Graves 12, Pleikys, Cole 17, Masiulis 7, Sargiunas 12 1’İNCİ PERİYOT: 28-18
1’İNCİ PERİYOT: 28-18
DEVRE: 49-43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-59
5 FAUL: Paliukenas (34.29) (Rytas), Leon Apaydın (39.11) (Manisa Basket)
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu’nda dördüncü hafta maçında Manisa Basket evinde Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius’u 98-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 28-18, ilk yarısı 49-43, üçüncü periyodu 72-59 sonuçlandı. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 25 sayıyla White Jr oldu. Grupta üst üste 3 yenilginin ardından galibiyetle tanışan temsilcimiz çeyrek final iddiasını sürdürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.