Manisa Basket - Türk Telekom: 87-89
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhan, Musa Kazım ÇetinMANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 12, Buğra 9, Besson 21, Thomas 11, Mehmet, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 18, Mustafa, Yunus 10TÜRK TELEKOM: İsmet 14, Alexander 4, Brown 22, Angola 17, Makoundou 4, Berkan 14, Emre, Mahir 2, Bess 5, Hanlan 7, Kaan, Smith Jr1'İNCİ PERİYOT: 28-24İLK YARI: 47-493'ÜNCÜ PERİYOT: 68-695 FAUL: Thomas (38.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhan, Musa Kazım Çetin
MANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 12, Buğra 9, Besson 21, Thomas 11, Mehmet, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 18, Mustafa, Yunus 10
TÜRK TELEKOM: İsmet 14, Alexander 4, Brown 22, Angola 17, Makoundou 4, Berkan 14, Emre, Mahir 2, Bess 5, Hanlan 7, Kaan, Smith Jr
1’İNCİ PERİYOT: 28-24
İLK YARI: 47-49
3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-69
5 FAUL: Thomas (38.10) (Manisa Basket), Alexander (36.13) (Türk Telekom)
BASKETBOL Süper Ligi 22’nci haftasında Manisa Basket evinde Türk Telekom'a son anlarda mağlup olup tehlike hattından kurtulamadı: 87-89.
Muradiye Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 28-24, ilk devresi 47-49, üçüncü periyodu 68-69 sonuçlandı. Son periyotta bitime 3 saniye kala Manisa Basket, Chiozza'nın üçlüğüyle skoru 87-88'e getirse de konuk ekipten Braian Angola takımı adına serbest atışların birini sayıya çevirince maç 87-89 bitti. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Türk Telekom’da Brown oldu. Bu sonuçla Manisa basket 6 galibiyette kaldı. Türk Telekom ise 10 galibiyete ulaştı.
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