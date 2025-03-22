Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket - Türk Telekom: 87-89

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhan, Musa Kazım ÇetinMANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 12, Buğra 9, Besson 21, Thomas 11, Mehmet, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 18, Mustafa, Yunus 10TÜRK TELEKOM: İsmet 14, Alexander 4, Brown 22, Angola 17, Makoundou 4, Berkan 14, Emre, Mahir 2, Bess 5, Hanlan 7, Kaan, Smith Jr1'İNCİ PERİYOT: 28-24İLK YARI: 47-493'ÜNCÜ PERİYOT: 68-695 FAUL: Thomas (38.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket - Türk Telekom: 87-89
        ABONE OL

        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhan, Musa Kazım Çetin

        MANİSA BASKET: Chiozza 6, Acuil 12, Buğra 9, Besson 21, Thomas 11, Mehmet, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 18, Mustafa, Yunus 10

        TÜRK TELEKOM: İsmet 14, Alexander 4, Brown 22, Angola 17, Makoundou 4, Berkan 14, Emre, Mahir 2, Bess 5, Hanlan 7, Kaan, Smith Jr

        1’İNCİ PERİYOT: 28-24

        İLK YARI: 47-49

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-69

        5 FAUL: Thomas (38.10) (Manisa Basket), Alexander (36.13) (Türk Telekom)

        BASKETBOL Süper Ligi 22’nci haftasında Manisa Basket evinde Türk Telekom'a son anlarda mağlup olup tehlike hattından kurtulamadı: 87-89.

        Muradiye Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 28-24, ilk devresi 47-49, üçüncü periyodu 68-69 sonuçlandı. Son periyotta bitime 3 saniye kala Manisa Basket, Chiozza'nın üçlüğüyle skoru 87-88'e getirse de konuk ekipten Braian Angola takımı adına serbest atışların birini sayıya çevirince maç 87-89 bitti. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Türk Telekom’da Brown oldu. Bu sonuçla Manisa basket 6 galibiyette kaldı. Türk Telekom ise 10 galibiyete ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!

        Benzer Haberler

        Manisa'da firari hükümlü dolaptaki gizli bölümde yakalandı
        Manisa'da firari hükümlü dolaptaki gizli bölümde yakalandı
        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Edirnespor: 0-2
        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Edirnespor: 0-2
        Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu
        Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu
        Manisa'da 22 yılda 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi yapıld...
        Manisa'da 22 yılda 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi yapıld...
        Alaşehir'de zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gördü
        Alaşehir'de zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gördü
        Demirci'de down sendromlu Cemre'ye protokolten ziyaret
        Demirci'de down sendromlu Cemre'ye protokolten ziyaret