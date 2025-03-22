Manisa Basket - Türk Telekom: 87-89

Muradiye Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 28-24, ilk devresi 47-49, üçüncü periyodu 68-69 sonuçlandı. Son periyotta bitime 3 saniye kala Manisa Basket, Chiozza'nın üçlüğüyle skoru 87-88'e getirse de konuk ekipten Braian Angola takımı adına serbest atışların birini sayıya çevirince maç 87-89 bitti. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Türk Telekom’da Brown oldu. Bu sonuçla Manisa basket 6 galibiyette kaldı. Türk Telekom ise 10 galibiyete ulaştı.

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