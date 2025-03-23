Manisa Basket ateşle oynuyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, son 3 maçını kaybederek düşme korkusu yaşamaya başladı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, son 3 maçını kaybederek düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon ilk defa FIBA Europe Cup'ta yer alan, bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Manisa ekibi, Avrupa'daki başarısını ligde sergileyemedi. Evinde Türk Telekom'a da 89-87 yenilen Manisa, son 9 haftaya 22 maçta 6 galibiyetle düşme potasında girdi. Manisa Basket, çeyrek final şansını yitirdiği Şampiyonlar Lig Son 16 Turu'nda ise son grup maçını hafta içinde 25 Mart Salı günü Galatasaray deplasmanında oynayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.