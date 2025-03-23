Manisa Basket ateşle oynuyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, son 3 maçını kaybederek düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon ilk defa FIBA Europe Cup'ta yer alan, bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Manisa ekibi, Avrupa'daki başarısını ligde sergileyemedi. Evinde Türk Telekom'a da 89-87 yenilen Manisa, son 9 haftaya 22 maçta 6 galibiyetle düşme potasında girdi. Manisa Basket, çeyrek final şansını yitirdiği Şampiyonlar Lig Son 16 Turu'nda ise son grup maçını hafta içinde 25 Mart Salı günü Galatasaray deplasmanında oynayacak.