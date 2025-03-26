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        Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaybeden Manisa Basket, sezonun son Avrupa sınavında Galatasaray'a deplasmanda 104-81 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:10
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        Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaybeden Manisa Basket, sezonun son Avrupa sınavında Galatasaray'a deplasmanda 104-81 mağlup oldu. Manisa ekibi bu yenilgiyle grubu 6 maçta 1 galibiyetle son sırada tamamladı. Galatasaray ise 4 galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz olmayı başardı. Tarihinin Avrupa'daki ikinci sezonunu tamamlayan Manisa Basket, kalan haftalarda tüm konsantrasyonunu düşme korkusu yaşadığı Basketbol Süper Ligi'ne verecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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