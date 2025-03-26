Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaybeden Manisa Basket, sezonun son Avrupa sınavında Galatasaray'a deplasmanda 104-81 mağlup oldu.
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaybeden Manisa Basket, sezonun son Avrupa sınavında Galatasaray'a deplasmanda 104-81 mağlup oldu. Manisa ekibi bu yenilgiyle grubu 6 maçta 1 galibiyetle son sırada tamamladı. Galatasaray ise 4 galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz olmayı başardı. Tarihinin Avrupa'daki ikinci sezonunu tamamlayan Manisa Basket, kalan haftalarda tüm konsantrasyonunu düşme korkusu yaşadığı Basketbol Süper Ligi'ne verecek.
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