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        Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü deplasmanda Somaspor'a 1-0 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:59
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        Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü deplasmanda Somaspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53'üncü dakikasında Rahmi Anıl Başaran, Somaspor'un golünü kaydetti. Öne geçtikten sonra avantajını koruyan Somaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Menemen FK, 52 puanda kalıp 4'üncü sıradaki yerini korudu. 2 maç sonra kazanan Somaspor ise 32 puana yükselerek düşme hattından iyice uzaklaştı.

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