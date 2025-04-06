Manisa FK ateşle oynuyor

1'İNCİ Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamadı. Öne geçtiği maçı evinde kaybeden siyah-beyazlılar 37 puanda kalıp taraftarını endişelendirdi. Geçen hafta da Erzurumspor FK deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Manisa FK, 2 maçta puan almayı başaramadı.

Teknik direktör Taner Taşkın yaptığı değerlendirmede son düdüğe kadar mücadele edeceklerini dile getirdi. Son 2 maçta puan ya da puanlar almayı hak ettiklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele etti. Yediğimiz gollerde bireysel hatalar ön plandaydı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama oynanmamış 6 müsabaka var. Takımımla birlikte son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.