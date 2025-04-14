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        Turgutlu'dan acı veda

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Orduspor 1967'ye 3-1 yenilen son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif 8 yıl sonra amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:50
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        Turgutlu'dan acı veda
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Orduspor 1967'ye 3-1 yenilen son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif 8 yıl sonra amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Son olarak 2017'de Bölgesel Amatör Lig'de yer alan, 2020'de ise 2'nci Lig'e yükselip 2022'de küme düşen Turgutlu, yeniden amatöre dönmekten kurtulamadı.

        Yapımını 11 yıl boyunca beklediği 12 bin kapasiteli, UEFA standartlarında yeni stadına kavuştuğu ilk sezonda küme düşen Turgutlu seneye Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak. Sezon başında şirketleşip Turgutluspor olan adını değiştiren, iki kez transfer yasağını son gün açarak kadrosunu takviye etmesi yetmeyen Turgutlu kalan iki haftada formalite maçları oynayıp profesyonel lige veda edecek.

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