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        Manisa FK kurtuluş ateşini yakamadı

        1'inci Lig'de deplasmanda Çorum FK'ya 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, küme düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:00
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        Manisa FK kurtuluş ateşini yakamadı
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        1'inci Lig'de deplasmanda Çorum FK'ya 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, küme düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 38 puanla 17'nci sırada kalan siyah-beyazlılar bitime 4 maç kala umut tazeleyemedi. 16'ncı sıradaki Ankaragücü'nü 1 puan geriden takip eden Manisa FK cuma günü sarı-lacivertlilerle evinde adeta hayati bir maça çıkacak. Ankaragücü'nü yenip düşme hattından kurtulmaya çalışacak olan Manisa FK diğer karşılaşmalarda ise yine en önemli rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olup, evinde Bandırmaspor ve yine deplasmanda Ümraniyespor'la oynayacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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