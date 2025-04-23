Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı suçlamada bulunup istifa etti, Başkan tepki gösterdi

        MANİSA'nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım "Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" diyerek istifa ettiğini açıklarken, Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise açıklamaya tepki göstererek, Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve iddialarını kanıtlamasını isteyeceğini ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı suçlamada bulunup istifa etti, Başkan tepki gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA’nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım “Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" diyerek istifa ettiğini açıklarken, Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise açıklamaya tepki göstererek, Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve iddialarını kanıtlamasını isteyeceğini ifade etti.

        CHP’li Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından, görev yaptığı belediye yönetimine karşı iddialarda bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Benden buraya kadar. Evet. Bulunmaz Hint kumaşı mıyım? Hayır. Ama bir ay önce hakkımda alınan ki önüme imzaya getirilerek adeta burnuma sokularak imzalanması istenilen karar. En önemlisi mukayese edildiğim kişiler. 1987 üniversite mezunuyum hemen gelip üye olduğum partim evet bugünleri de görecekmişiz, gördük de. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı. Evet çok bekledim çok bekledik hep gün döndü devran döndü. Yine dönecek. Çarpmada bir toplamada sıfır olan mallar yerinizi alacaksınız bu denklemde" ifadelerini kullandı.

        BELEDİYE BAŞKANI DURBAY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Durbay, “Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak belediyemizi töhmet altında bırakan Yenal Yıldırım ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunup bahsettiği iddiaları kanıtlamasını isteyeceğim. Aynı zamanda partimizin disiplin kuruluna da şikayet dilekçemi verip, partililik ile bağdaşmayan bu ve bundan önceki tüm davranışları için partiden ihraç edilmesini talep edeceğim. Belediyemizin şirketinde yönetim kurulu üyesi olamayacağını öğrendikten sonraki gün böyle bir paylaşım yapması ve bunu ilkesellikle açıklamaya çalışması dürüstlükle bağdaşmamaktadır. Böyle bir günde kamuoyunun bu gereksiz gündemle meşgul edilmesi sebebiyle üzüntülerimi bildirir, saygılarımı sunarım" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Manisa ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Manisa ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye tutuklama
        Manisa FK final gibi maça bileniyor
        Manisa FK final gibi maça bileniyor
        485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej ve konserle sürdü
        485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej ve konserle sürdü
        Manisa'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
        Manisa'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
        Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı
        Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı