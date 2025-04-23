Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı suçlamada bulunup istifa etti, Başkan tepki gösterdi

MANİSA’nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım “Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" diyerek istifa ettiğini açıklarken, Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise açıklamaya tepki göstererek, Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve iddialarını kanıtlamasını isteyeceğini ifade etti.

CHP’li Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından, görev yaptığı belediye yönetimine karşı iddialarda bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Benden buraya kadar. Evet. Bulunmaz Hint kumaşı mıyım? Hayır. Ama bir ay önce hakkımda alınan ki önüme imzaya getirilerek adeta burnuma sokularak imzalanması istenilen karar. En önemlisi mukayese edildiğim kişiler. 1987 üniversite mezunuyum hemen gelip üye olduğum partim evet bugünleri de görecekmişiz, gördük de. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı. Evet çok bekledim çok bekledik hep gün döndü devran döndü. Yine dönecek. Çarpmada bir toplamada sıfır olan mallar yerinizi alacaksınız bu denklemde" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI DURBAY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM