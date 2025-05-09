Manisa Basket hayati deplasmanda

BASKETBOLSüper Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kurtuluş yarışında umutlanan Manisa Basket yarın hayati öneme sahip deplasmanda Büyükçekmece'ye konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 2 maça 9 galibiyetle düşme potasında giren Manisa ekibi kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Manisa Basket mağlup olur, rakipleri Darüşşafaka ve Karşıyaka ise hafta sonu oynayacakları maçları kazanırsa bitime 1 hafta kala küme düşen taraf olacak.

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