Kaymakam ok atıyor, zihgir ve bıçak ustalığı yapıyor

MANİSA'nın merkez Şehzadeler ilçesi kaymakamı Fatih Genel (56), kamu görevinin yanında at üzerinde ok atıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olarak zihgir ve bıçak ustalığı da yapıyor. Kaymakam Genel, özellikle kamu görevlilerine seslenerek, "Hayallerinizi emekliliğe bırakmayın. Ne yapacaksanız, bugün yapın" dedi.

Evli, 3 çocuk babası olan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, 1994 yılında 'efsane vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı Erzincan'da stajyer olarak mesleğe adım attı. Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde önemli görevlerde bulunan Genel, Burdur'un Çavdır ilçesinde başladığı kaymakamlık görevini; Afyonkarahisar, Giresun ve Kilis'te vali yardımcılığı, Sivas Gemerek, Balıkesir Havran, Çanakkale Biga, Adana Yüreğir ve İzmir Bornova kaymakamlıkları izledi. Kaymakam Genel, halen Manisa'nın tarihi ilçesi Şehzadeler'de görevini sürdürüyor.

Balıkesir Havran'da 2006 yılında görev yaparken, Sultan Abdülhamid ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hayatından ilham alan kaymakam Genel, geleneksel okçuluğa başladı. Okçuların başparmağını korumak için kullandığı zihgir yapımını da öğrenmeye başlayan Genel, kendi zihgirini kendisi yaparak bu sayede el sanatlarına olan ilgisini de keşfetti. Manda boynuzundan yapılan zihgir üretimini sanat haline dönüştüren kaymakam Genel, bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2016 yılında ustalık belgesi aldı. Boynuzlardan artan malzemeleri değerlendirmek amacıyla çeşitli objeler ve kolyeler tasarlayan Genel, zamanla eski kılıç ve bıçakların restorasyonuna da yöneldi. Rahmetli babasının mesleği olan demirciliği de öğrenen Genel'in ürettiği el yapımı Çerkez bıçağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'tasarım tescilli kültürel eser' olarak kabul edildi. Genel, 2018 yılında ise geleneksel bıçak ustalığı belgesi almaya hak kazandı.

Bürokratlığının yanı sıra dörtnala koşturduğu at üzerinde ok atmasıyla dikkati çeken Kaymakam Genel, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde yaptığı el emeği eserleri, makam odasında sergiliyor. Sultan Abdülhamid'in marangozluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafçılığı gibi büyük devlet adamlarının uğraşlarından esinlendiğini belirten kaymakam Fatih Genel, "Onlar zaman bulabildiyse biz de bulabiliriz' diye düşündüm. Önce fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladım. Sonra ata olan merakım gelişti. Atlı okçulukla ilgilenmeye başladığımda bunun geleneksel sanatları tetiklediğini fark ettim. Çünkü at üstünde ok atmak istiyorsanız; kılıç, deri, eyer, ok ve yay gibi birçok konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor" diye konuştu.

'DEMİRCİ VE NALBANT OLAN BABAMIN ETKİSİ OLABİLİR'

El sanatlarına ilgisinin zihgirle başladığını, okçuların başparmağını korumak için kullandığı bu aparatı tanıtmak amacıyla yaklaşık 500 kişiye yaptığını ve bu sayede Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ustalık belgesi aldığını anlatan kaymakam Genel, "İlk olarak zihgir yapmaya başladım. Bu ürün, manda boynuzunun sadece sivri uç kısmından üretiliyor. Geriye kalan kısmını ise atmak istemedim. Artan parçalarla çeşitli objeler ve figürler tasarlamaya başladım. Daha sonra kolye gibi aksesuarlar yaptım. Ardından eski bıçak ve kılıçları restore etmeye başladım. Çünkü Osmanlı da aynı malzemeleri kullanıyordu. Sonra düşündüm; neden eskilerini onarmakla yetiniyorum, yenisini yapayım dedim. Rahmetli babam da demirciydi. Aynı zamanda nalbanttı. Çünkü eski nalbantlar kendi demir işlerini de yapmak zorundaydı. Çocukken onun demircilik becerilerine tanıklık ettim. Belki onun da etkisi olmuştur. Zamanla ben de demir dövme sanatını öğrenmeye başladım. Bu alanda da Kültür Bakanlığı bana ustalık belgesi verdi. Ürettiğim Çerkez bıçağı, Türkiye'de bu tasarımla yapılmış ilk örneklerden biri. Dünyada benzerleri Rusya'nın Kafkasya bölgesinde bulunuyor, ancak Türkiye'de bu özgün tasarımda yok" dedi.