'Ferdi Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesi devam ediyor' (2)

'ONUNGENÇLİĞİ BU ZORLUKLARI AŞACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin önünde gazetecilere açıklama yaptı. CHP ailesi olarak bir arada olduklarının altını çizen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tüm ulusumuz, o sevilen, çalışkan, Manisa'yı değiştiren, dönüştüren kısa sürede çok şey katan belediye başkanının sağlığına kavuşması için dualar ediyor. Umut ediyoruz inşallah Ferdi başkanımız bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, güzel kalbi, enerjisi, iyi insan özelliği bu zorlukları aşacak. Bugün burada belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin örgüt başkanları bir arada. Olayın olduğu andan itibaren genel başkanımız, Ferdi başkanımızın yanından bir saniye ayrılmadı. Bu siyasetin yoğun gündeminde, çok cephede mücadele eden partimiz maalesef bayram günü böyle üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldı. Bu badireli günleri de birlik içinde atlatacağız" dedi.

'KENDİ CANIMIZI MANİSA'YA EMANET EDİYORUZ' CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte dönüşümlü olarak hastaneden ayrılmadıklarını söyledi. Özel, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi var gücüyle, gece gündüz Ferdi başkanımızı yaşatmak için mücadele ediyor. Sürekli 'Bir başka hastaneye sevk edecek misiniz' diye soruluyor. Ferdi başkana bu soruyu sorsak, benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek, Manisa'ya gelen mühendise 'İzmir'de oturma, Manisa'da otur, Manisa'da her şey var' nasıl diyeceğiz? Manisa'daki öğrenciye 'İzmir'de ev tutma, Manisa'da ev tut, alışverişi buradan yap' nasıl diyeceğiz? Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve çok inandığımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin kadrolarına emanet ediyoruz" diye konuştu. 'BÜTÜN TÜRKİYE SEFERBER' Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye'deki üniversite hastanelerinin başhekimlerinin sürekli görüş alışverişinde olduğunu hatırlatan Özel, "Sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne varsa o katkıyı sağlamak istediklerini ifade ediyorlar. Önerileri tıbben buraya iletiliyor, geniş WhatsApp gruplarında tüm tetkik ve tahliller tartışılıyor. Bütün hastalarımız için olduğu gibi, elbette ki nakilde fayda olan bir durum olursa, hastane 'Bizi aşan bir durum var' derse değerlendiririz. Ancak her şeyin yapıldığı, herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de Zeyrek ve CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz. İlk günden beri söylüyoruz. Keşke emekle, koşmayla, maddi yardımla olacak bir şey olsa görüyoruz ki bütün Türkiye bunun için seferber ama her şeyin yanında herkesin iyi niyetleri ve dualarına ihtiyacımız var" dedi.