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        Ferdi Zeyrek'in cenazesi hastane morgundan alındı

        MANİSABüyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:31
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        Ferdi Zeyrek'in cenazesi hastane morgundan alındı
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        MANİSABüyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.

        Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınırken, CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önünde hazır bulundu. Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Zeyrek'in cenazesinin saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene kadar burada bekletileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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