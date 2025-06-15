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        Manisa'da orman yangını (2)

        TURGUTALPMAHALLESİ'NDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTIManisa'nın Soma ilçesinde Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevki yakınlarındaki ormanda da saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:05
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        TURGUTALPMAHALLESİ'NDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Manisa'nın Soma ilçesinde Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevki yakınlarındaki ormanda da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangına ilk müdahale 4 dakika sonra yapıldı.

        Her iki mahallede de alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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