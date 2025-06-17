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        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Dutlulu başkanlığında toplandı

        MANİSA Büyükşehir Belediye Meclisi, Ferdi Zeyrek'in (48) vefatının ardından Büyükşehir Belediye Bakanlığına seçilen Besim Dutlulu başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:21
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        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Dutlulu başkanlığında toplandı
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        MANİSA Büyükşehir Belediye Meclisi, Ferdi Zeyrek’in (48) vefatının ardından Büyükşehir Belediye Bakanlığına seçilen Besim Dutlulu başkanlığında toplandı. Dutlulu, “Ferdi başkanımın bizi izliyor olduğunu biliyoruz. Bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Hep birlikte daha iyi bir Manisa yapabilme düşüncesindeyiz. Ortak akıl ile bu şehri yöneteceğiz” dedi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği olayın ardından başkanlık görevine getirilen Besim Dutlulu başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis Haziran ayı toplantısında, ek gündem maddeleriyle birlikte 92 maddeyi karara bağladı.

        ‘FERDİ BAŞKANIM BİZİ İZLİYOR’

        Meclis oturumu merhum başkan Ferdi Zeyrek için saygı duruşunda bulunulması ile başlarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Gerçekten Manisa çok özleyeceği belediye başkanını ve özel bir insanı kaybetti. O gün belki cenazede fark etmişsinizdir sadece Manisa merkezden değil, kendi ilçem olduğu için diyorum Akhisar'dan 50’nin üstünde otobüs geldi. Manisa'da tüm ilçelerin gönlüne girmiş, çok güzel bir belediye başkanı vardı. Daha yolun başındaydı, daha yapacağı çok işleri vardı. Dün de söylediğim gibi biz de elimizden geleni yapacağız. Ferdi başkanımın bizi izliyor olduğunu biliyoruz. Bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Hep birlikte daha iyi bir Manisa yapabilme düşüncesindeyiz. Ortak akıl ile bu şehri yöneteceğiz. 6 sene boyunca Akhisar'da güzel işler yaptığımı düşünüyorum. İnşallah o yaptığımız işlerin bir kısmını yansıtabilir, güzel bir Manisa için de bir adım atmış oluruz. Ben başta çok güzel bir kalbi olan, sokak canları için de çok mücadele eden Nurcan Hanım ve değerli çocukları olmak üzere tüm Manisa halkına tekrar başsağlığı dilerim” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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