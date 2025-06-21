Manisa'da orman yangını

Yangın, 18.17’de Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda ekip katıldı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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