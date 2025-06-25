Manisa'da eski çöp depolama alanında yangın: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi (2)
KONTROLALTINA ALINDI Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında etkilenen itfaiye eri H.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),
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