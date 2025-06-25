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        Manisa'da eski çöp depolama alanında yangın: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi (2)

        KONTROLALTINA ALINDI Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 01:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:56
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        Manisa'da eski çöp depolama alanında yangın: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında etkilenen itfaiye eri H.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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