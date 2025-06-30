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        Manisa FK'da Bekir ve Eray sürprizi

        1'inci Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan Manisa Futbol Kulübü iki sürpriz transfere imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:30
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        Manisa FK'da Bekir ve Eray sürprizi
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        1'inci Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan Manisa Futbol Kulübü iki sürpriz transfere imza attı. Siyah-beyazlılar son olarak Manisa Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor'da forma giyen orta saha Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven'i kadrosuna dahil etti. 37 yaşındaki Bekir ve 31 yaşındaki Eray takımla idmanlara başladı. Eray Ataseven 2009 yılında Manisaspor altyapısında yetişti. Manisaspor'da profesyonel olan Eray, Balıkesirspor, Akhisarspor, 1461 Trabzon, Boluspor, Eyüpspor ve Sarıyer formalarını da giydi. Bucaspor'da yetişen Bekir ise Manisaspor, Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Boluspor ve Eyüpspor'da top koşturduktan sonra geçen sezon 1'inci Lig'den amatördeki Manisa'ya döndü.

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