Manisa FK'da ilk etap bitti

1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa FK'da yeni sezon öncesi 27 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan ilk etap antrenmanları tamamlandı. Hafta sonu izin yapacak siyah-beyazlılar, 7 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar kampında toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. İlk etapta Manisa Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcular orta saha Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Taner Taşkın takımını değerlendirdi.

Taner Taşkın, "Geçen yıl tamamen takımın ligde kalması için odaklandığımız bir dönem vardı. Bu sezon kaybettiğimiz çok oyuncu var, henüz aramıza katılan oyuncu yok. İlk etapta en önemlisi altyapımızdaki oyuncuları görme şansımız oldu. Potansiyeli olan oyuncular var. Gelecekte en az 7-8 oyuncunun iskelet kadroyu oluşturmasını istiyoruz. İlk etap çok güzel geçti. 11 antrenman yaptık. Afyon'da 2 hazırlık maçı planlıyoruz, ardından 2 gün izin verip 10 günlük son etap kampına gireceğiz. Özellikle gençleri kazandığımız için ilk etaptan son derece mennunum. Umutsuz değiliz, ikinci etapta aramıza katılacak yeni transferlerle çok çok iyi bir takım olacağımıza sonuna kadar inanıyorum" dedi.