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        Manisa'da uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:30
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışmaları kapsamında, dün operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kurusıkı tabancalar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. (31) tutuklanırken, F.D. (22), A.İ.D. (24), E.A. (24), İ.C.H. (23), İ.A. (37) ve M.E. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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