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        Somaspor'a gurbetçi golcü geldi

        YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, gurbetçi golcü Ömür Pektaş'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:15
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        Somaspor'a gurbetçi golcü geldi
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        YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, gurbetçi golcü Ömür Pektaş'ı renklerine bağladı. Son olarak İsveç 3'üncü Lig ekibi FC Arlanda'da top koşturan 23 yaşındaki oyuncu imzayı atar atmaz takımın Afyonkarahisar kampına dahil oldu. Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar kampında özel maçta Adana FK ile karşı karşıya geldi. Somaspor sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        Öte yandan ligde sezonun ilk haftasında evinde Gebzespor'la karşılaşacak Somaspor'da stat belirsizliği sürüyor. Yapımı süren ve bitme aşamasında olan Soma Nazım Yavuz Stadı planlandığı şekilde tamamlanırsa bu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ancak ince işçiliklerin sürdüğü stat yetişmezse Somaspor'un Gebzespor'u Soma Atatürk ya da Akhisar Spor Toto Stadı'nda konuk etmesi bekleniyor.

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