GÜNCELLEME - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Öner son yolculuğuna uğurlandı

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MANİSA (AA) - MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner (52) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.

Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

- Cenaze töreni

Yakınları tarafından vefat ettiği özel hastanenin morgundan alınan Öner'in cenazesi, Alaybey Mahallesi'ndeki evinin ve iş yerinin bulunduğu sokağa götürüldü, burada helallik alındı.

Daha sonra Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Öner'in yakınları ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK üyeleri Ali Uçak ile Mehmet Ödevli taziyeleri kabul etti.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

Öner'in cenazesi burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.









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